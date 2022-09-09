11 сентября все пушистые дачники Пермского края смогут бесплатно проехать на электричках

Оставшись зимовать на дачах, животные голодают, мерзнут, болеют и умирают. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пермская пригородная компания объявила о доброй акции, которая пройдет 11 сентября во всех электричках Пермского края. Называется она «Хвостатые рейсы: спешим делать добро».

Дело в том, что по осени некоторые дачники оставляют своих пушистых питомцев зимовать на дачах. Оставшись без хозяев, животные голодают, мерзнут, болеют и умирают. Чтобы такого не происходило, в воскресенье, 11 сентября, объявлен свободный проезд для животных во всех электропоездах Пермского края.

- Нацелено это доброе дело на привлечение внимания к ежегодной проблеме: нерадивые хозяева не забирают с дачных участков питомцев, оставляя их погибать, - объяснили на странице ВКонтакте «Пермская электричка». - Если вы увидите такого пса или кота, то не поленитесь и привезите его в городские приюты хотя бы, а лучше в качестве лучшего подарка своему другу или родственнику.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru