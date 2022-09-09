Пермь назвали самым зеленым миллионником России

Фото: Архив "КП"
В Роскосмосе с помощью нейросети составили рейтинг самых зеленых городов-миллионников России. Пермь заняла в нем первое место.
Всего в исследовании участвовали 16 миллионников страны.
«С помощью данных космической съемки с группировки спутников «Канопус-В» проведен анализ уровня озеленения и выполнена визуализация зеленых зон миллионников. Для сравнения городов рассчитывалась общая площадь зеленых зон и их доля в площади районов наиболее плотной застройки», - пишет мэрия Перми.
По итогам исследование первое место занял наш город. Дальше следует Екатеринбург. Третье место – у Уфы.
14, 15 и 16 места у Санкт-Петербурга, Омска и Краснодара соответственно.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru