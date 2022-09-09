Пермь назвали самым зеленым миллионником России

Фото: Архив "КП"

В Роскосмосе с помощью нейросети составили рейтинг самых зеленых городов-миллионников России. Пермь заняла в нем первое место.

Всего в исследовании участвовали 16 миллионников страны.

«С помощью данных космической съемки с группировки спутников «Канопус-В» проведен анализ уровня озеленения и выполнена визуализация зеленых зон миллионников. Для сравнения городов рассчитывалась общая площадь зеленых зон и их доля в площади районов наиболее плотной застройки», - пишет мэрия Перми.

По итогам исследование первое место занял наш город. Дальше следует Екатеринбург. Третье место – у Уфы.

14, 15 и 16 места у Санкт-Петербурга, Омска и Краснодара соответственно.

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