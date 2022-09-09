Экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте Перми - 39 рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации посчитали экономически обоснованный тариф. Его величина составляет 39 рублей. Хотя еще в прошлом году она была на уровне 35 рублей (+11%). При этом, по заверениям мэрии, это увеличение ниже официального уровня инфляции.

Подорожание связано с ростом расходов на обслуживание общественного транспорта, которое произошло из-за удорожания топлива и запчастей, сообщает «Коммерсант-Прикамье» ссылаясь на слова депутата пермской гордумы Дмитрия Федорова.

Внести на рассмотрение думы проект решения о поднятии реального тарифа мэрия планирует осенью. Сами депутаты оснований для повышения проезда пока не видят.

Напомним, экономически обоснованный тариф или себестоимость поездки – это математический показатель, используемый для внутренних расчетов, а не прямое предложение по установлению новой стоимости проезда. Объясняя простым языком, это расходы на транспортную работу к количеству перевезенных пассажиров. При этом стоимость проезда для граждан всегда устанавливалась ниже с учетом ценовой доступности.

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