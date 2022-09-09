В Прикамье стартовали муниципальные выборы

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В Пермском крае началось голосование на муниципальных выборах. Они пройдут с 9 по 11 сентября, сообщает краевой избирком.

Депутатов местных дум выберут жители Лысьвенского, Губахинского, Кудымкарского и Пермского округов. Соитоятся и довыборы в Думы Березников, Добрянки, Кизела, Косы, Красновишерска, Краснокамска, Чернушки и Чусового. По их итогам будет замещено 104 депутатских мандата.

Работать эти три дня будут 230 участковых избирательных комиссий и 2 тыс. членов комиссий. Все участки оснащены системами видеорегистрации, работающими круглосуточно. Для подсчета голосов в Пермском муниципальном округе будут применяться комплексы обработки бюллетеней, ими оснащены 53 избирательных участка.

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