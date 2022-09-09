Надземную часть улицы Строителей начнут возводить в сентябре

Фото: permkrai.ru

Надземную часть улицы Строителей начнут возводить уже в этом сентябре. Речь идет об участке, что расположен от примыкания улицы Папанинцев, улиц Барамзиной и 2-й Шоссейной до площади Гайдара. Подрядчик - компания АО «Уралмостострой», сообщает «Рифей-Пермь». Цена контракта - 5,4 млрд руб.

Напомним, что строительство магистрали «Переход улицы Строителей от улицы Куфонина до улицы Стахановской» состоит из 4 этапов. Улица Строителей будет состоять из четырехполосной дороги с разделительной полосой и с тротуарами с двух сторон. Дополнит ее велосипедная дорожка.

На третьем этапе подрядчик построит дорогу и путепровод эстакадного типа с подпорными стенками над улицей Локомотивной. Ввести всю дорогу планируется в 2027 году, но открывать ее будут поэтапно. Протяженность магистрали составит 7,2 километра.

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