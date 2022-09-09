ВТБ: спрос на ипотеку в Прикамье вырос на 11%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

В августе клиенты банка в регионе оформили более 350 жилищных кредитов на общую сумму 1,1 млрд рублей, что на 11% больше, чем в июле.

Чаще всего в августе пермяки проводили сделки в ВТБ в рамках стандартных программ банка. Доля таких сделок составила 58%, а объем – 555 млн рублей. Еще 29% сделок прошли в рамках льготных программ: семейной ипотеки и господдержки на новостройки. Объем выдач по ним превысил 420 млн рублей. Остальные 13% приходятся на рефинансирование ранее оформленных кредитов.

Всего за январь-август ВТБ предоставил клиентам в Пермском крае 2,6 тыс. жилищных кредитов на 7,4 млрд рублей. В том числе более 1,1 тыс. кредитов на 3,6 млрд рублей – по льготным программам.

В целом по стране заемщики ВТБ с начала года оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей, ипотечный портфель банка за этот период вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей. В августе клиенты ВТБ провели 17,5 тысяч сделок на 83 млрд рублей.

«Рынок ипотеки продолжает рост, при этом структура сделок пермяков вернулась к стандартным пропорциям, характерным для прошлого года. Наиболее часто жители Прикамья берут ипотеку для покупки объектов на вторичном рынке. Этот сегмент динамично вырос летом за счет накопившегося отложенного спроса. Также вновь актуально и рефинансирование, с помощью которого могут снизить платежную нагрузку клиенты, оформившие ипотеку в период высоких ставок. За июль-август этой возможностью воспользовались порядка 100 клиентов ВТБ в регионе», — отметил Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае.

ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. Сегодня оформить жилищные кредиты заемщики могут от 9,9% годовых. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Рефинансирование ипотечных кредитов в банке также доступно по ставке 9,9%.

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)