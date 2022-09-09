Бывший главред «Эха Перми» трудоустроился на «Радио Альфа»

Роман Попов. Фото: соцсети

Бывший главред радио «Эхо Перми» Роман Попов стал программным директором «Радио Альфа в Перми». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как уточнил Попов, он будет отвечать за контент и других пермских радиостанций, что входят в холдинг «Радио Си» екатеринбургского предпринимателя Николая Грахова. Это «Радио Дача», Радио «Пилот» и Love Радио.

Кроме Романа Попова, на радиостанции будет работать и экс-ведущая «Эха Перми» Нина Соловей, она заняла позицию промодиректора. А бывший программный директор «Радио Альфа в Перми» Надежда Каменева трудоустроилась в медиахолдинг «Магма» (туда входит «Эхо Перми»). Она стала ведущей утреннего эфира.

«Эхо Перми» Роман Попов покинул в августе.

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