В Прикамье замечены первые заморозки

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае – первые заморозки осени. Подробностями делится ГИС-центр ПГНИУ. Так, в Гайнах минимум температуры составил -1,5 , в Кочево -0,2 .

В ночь с пятницы на субботу заморозки ожидаются и в центре, и на юге Прикамья. Суббота и в целом ожидается самым холодным днем первой половины месяца (днем не выше +10). В воскресенье ожидается небольшое потепление на 1-2 градуса, при преобладании облачной погоды с небольшими дождями.

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