Молодые лукойловцы продолжили благоустройство на источнике святого Трифона Вятского

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Молодые специалисты организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае закончили работу в трудовом лагере на святом источнике на берегу реки Камы в Нижних Муллах. В течение смены ребята отремонтировали лестницу и мост, ведущий к источнику, для удобства паломников. Проложили дорожки от пристани к колодцу, очистили его, провели генеральную уборку и необходимые благоустроительные работы на территории.

У Свято-Троицкого храма, на территории которого располагается святой источник Трифона Вятского, вот уже десятый год молодые специалисты Компании «ЛУКОЙЛ» занимаются благоустройством.

Проект зародился по инициативе лукойловцев в 2013 году и стал доброй традицией. Его главная цель – восстановление территории святого источника Трифона Вятского. За последние годы на территории источника появились оборудованные спуски и подъемы, часовня, купель и большой дом для гостей и волонтёров – архондарик.

- В Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России наша Компания продолжает поддерживать добрые традиции по сохранению и воссозданию духовных и культурных объектов, - отметил представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Святой источник преподобного Трифона Вятского в народе называют чудотворным. Ежедневно сюда приезжают около ста человек. За неполных 10 лет благодаря вкладу Компании труднодоступное и необустроенное для верующих место заметно преобразилось и приобрело известность.