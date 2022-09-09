«Мовиста Регионы» модернизирует пермскую трамвайную сеть

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Определен инвестор для модернизации системы электрического транспорта Перми. Соглашение подпишут с ООО «Мовиста Регионы Пермь». А сам проект реализуют с 2023 по 2025 годы.

Благодаря проекту модернизации в городе обновят 35 км трамвайных путей и закупят 44 новых трамвая. А еще реконструируют трамвайное депо «Балатово». Работы начнут в 2023 году.

«Трамвай – приоритетный вид общественного транспорта для Перми. Последние годы планомерно обновляем трамвайную систему. В результате программы город получит новый трамвайный парк и современную инфраструктуру. Это позволит обеспечит надежные и комфортные поездки для горожан и гостей города, – поделился глава департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

Как поделились в дептрансе, на первом этапе пути обновят на улице Куйбышева от улицы Революции до улицы Белинского, на улице Мира от улицы Стахановской до улицы Свиязева и на улицах Пушкина и Борчанинова. На втором работы пройдут на улице Ленина от улицы Куйбышева до улицы Парковой, на улицах Сибирской, Чернышевского, Белинского и Дзержинского. В процессе реализации третьего этапа обновление трамвайной инфраструктуры запланировано на улице Петропавловской от улицы Крисанова до станции «Пермь-2».