В Прикамье в выходные будет прохладно и ветрено

Фото: Архив "КП"

Синоптики проекта «Метеоролог и я» поделились прогнозом погоды на выходные. Так, в субботу и воскресенье в Пермском крае будет прохладно, местами пройдут небольшие дожди.

10 сентября потеплеет в среднем до +10…+15 градусов днем и до +4…+9 градусов ночью. Местами будет небольшой дождь, возможны порывы ветра до 13 м/с. В Перми ночью +6…+8 градусов, а днем возможен небольшой дождь и +11…+13 градусов.

В воскресенье ночью ожидается +1…+6 градусов, днем +11…+16 градусов. Повсеместно, кроме южных районов, будет небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 15 м/с.

В Перми ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +3…+5 градусов, днём +13…+15 градусов.

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