«Молот» крупно уступил дома

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» опять проигрывает. На сей раз наш клуб на домашнем льду уступил «Зауралью» из Кургана. Игра состоялась сегодня вечером и завершилась со счетом 1:4. Единственным голом в составе пермяков отметился Александр Шевченко.

Напомним, ранее «Молот» стартовал в новом сезоне ВХЛ. Стартовый матч регулярного чемпионата пермяки проиграли «Южному Уралу» из Орска – 1:2. Однако во вторник реабилитировались, обыграв «Челмет» из Челябинска – 4:2.

Следующий матч пермяки тоже проведут дома, завершив им домашнюю серию. Соперник – «Горняк-УГМК» из Свердловской области. (0+)