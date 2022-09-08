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Происшествия8 сентября 2022 15:55

В Прикамье окончены поиски пропавшего 77-летнего дедушки

Его нашли живым
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: "Лиза Алерт" Пермского края

Фото: "Лиза Алерт" Пермского края

В поисковом отряде «Лиза Алерт» Пермского края сообщили хорошую весть – 77-летний дедушка, пропавший в поселке Пожва 6 сентября, найден. Он жив, с ним все хорошо.

Напомним, пенсионер пропал после того, как позавчера ушел в лес весь в камуфляжном костюме. О том, где он все это время пропадал, поисковики не сообщают.

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