В Прикамье окончены поиски пропавшего 77-летнего дедушки

Фото: "Лиза Алерт" Пермского края

В поисковом отряде «Лиза Алерт» Пермского края сообщили хорошую весть – 77-летний дедушка, пропавший в поселке Пожва 6 сентября, найден. Он жив, с ним все хорошо.

Напомним, пенсионер пропал после того, как позавчера ушел в лес весь в камуфляжном костюме. О том, где он все это время пропадал, поисковики не сообщают.

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