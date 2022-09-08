Жительница Перми: «Пенсионная банковская карта экономит время»

Фото: Сбер

Современные пенсионеры – это энергичные и целеустремленные люди, готовые учиться всему новому, живо интересующиеся тем, что происходит в мире и в стране. Сейчас никого не удивишь тем, что в скверах и парках можно увидеть пожилых пермяков, занимающихся скандинавской ходьбой или бегом. И конечно, же, они не обходят стороной технологии и, выйдя на заслуженный отдых, активно пользуются банковскими картами и интернет-банком.

Сегодня на наши вопросы ответила жительница Перми Светлана Валентиновна, вышедшая на пенсию 4 года назад. Она поделилась с нами советами о том, как как быть в ритме современной жизни.

"Я вышла на пенсию сравнительно недавно, отработала около 40 лет преподавателем одной из пермских школ. В последние годы зарплату нам перечисляли на банковские карты, поэтому я умею ими пользоваться: расплачиваться в магазинах за покупки, снимать наличные деньги в банкоматах.

У меня большая семья, много друзей. Часто приглашают в гости, сходить вместе на выставку или на концерт, выехать на природу. Здоровье слава богу позволяет. Мои дети сразу же порекомендовали оформить получение пенсии на банковскую карту Сбербанка. Для меня пользоваться картой оказалось действительно удобно – я не сижу дома и не жду, пока мне принесут пенсию, к тому же не нужно держать мелкие деньги в кошельке, если расплачиваешься за покупки в магазинах по банковской карте.

Мне кажется, что пенсионная банковская карта существенно экономит время. Например, я научилась оплачивать квитанции за жилищно-коммунальные услуги с помощью qr-кодов через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». У меня смартфон, поэтому оплачиваю квитанции очень быстро – открываю приложение и навожу камеру на код, если нужно, то вношу данные по счетчикам, и подтверждаю платеж, а также понравилось переводить деньги внукам на подарки за пару минут. Поэтому советую всем, кто устал тратить свое время на ожидание прихода почтальона с пенсией либо на посещение почты, принять решение о переводе пенсии на банковскую карту."