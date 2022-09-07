Открытие Privatе Banking представил стратегию управления благосостоянием клиентов

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Открытие Privatе Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – 6 сентября провел бизнес-завтрак и вебинар по управлению благосостоянием и вариантам инвестирования капитала в текущих условиях.

Кирилл Дегтярев, начальник отдела инвестиционного консультирования Открытие Private Banking и Андрей Шенк, директор по инвестиционному консультированию Открытие Privatе Banking рассказали об особенностях управления благосостоянием как продвинутой стратегии для состоятельных клиентов. Банк предлагает своим клиентам два формата финансового консультирования: разовое внешнее, а также полное внешнее и внутреннее. Второй формат доступен клиентам с активами от 30 миллионов рублей. Он предусматривает определение финансовых целей, регулярные встречи с клиентом, ребалансировку и сопровождение его инвестиционного портфеля.

Кроме того, клиенты Открытие Privatе Banking могут пройти инвестиционный чек-ап – комплексный аудит инвестиционного портфеля, после которого эксперты банка предложат готовые финансовые решения. Кирилл Дегтярев также рассказал о стратегии «Денежный поток», которую банк предлагает клиентам сегмента прайвет. Стратегия предполагает формирование портфеля ликвидных качественных облигаций под конкретные задачи клиента.

В ходе бизнес-завтрака были рассмотрены варианты инвестирования долларов в России в условиях внешних и внутренних ограничений – от покупки китайских юаней на бирже и наличных долларов до приобретения физического золота, еврооблигаций через «Открытие Брокер» и конвертации в рубли с последующим вложением в рублевые облигации.