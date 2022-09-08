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Происшествия8 сентября 2022 14:29

В Перми прикрыли нелегальный клуб азартных игр

Он находился в Дзержинском районе
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Пресс-служба краевого СУ СКР

Фото: Пресс-служба краевого СУ СКР

В Перми пресекли деятельность нелегального клуба азартных игр. Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, он находился в Дзержинском районе города. В одном из нежилых помещений.

Всем, кто приходил в заведение, предоставляли доступ к азартным играм с использованием оборудования в арендуемом помещении. Чтобы клуб круглосуточного работал, к его обслуживанию привлекли жительниц Прикамья. Главный организатор азартных игр извлекал доход, проводил инкассацию денежных средств, решал кадровые, финансовые и организационные вопросы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, организованной группой). Трое организаторов задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

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