Спасатели Перми за лето предотвратили 4 тысячи несчастных случаев на воде

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За летний сезон-2022 спасатели Перми предотвратили свыше 4 тыс. несчастных случаев в местах массового отдыха у воды. Все лето матросы-спасатели несли дежурства и патрулировали акваторию Камы на катере. А еще совместно с сотрудниками полицейскими проводили рейды.

Напомним, летом 2022 года на территории Перми открыли 4 организованных места отдыха: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, между улицей Фокинской, улицей Мостовой и Мотовилихинским прудом, на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на левом берегу залива реки Сылвы в поселке Новые Ляды. Они работали с 15 июня по 31 августа.

«Матросы-спасатели предотвратили несчастные случаи в отношении 4301 человека. Спасено 10 человек, пять из них – дети. Медпомощь оказали 391 человеку. А еще было организовано патрулирование акватории Камы на спасательном катере «Рус-БОТ». Это помогло спасти жизнь 15 человек», - пояснили в мэрии Перми.

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