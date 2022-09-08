В Перми под снос пойдут еще два расселенных дома

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В Перми снесут еще два аварийных расселенных дома. Об этом сообщает мэрия города.

Первый дом начали сносить уже сегодня. Он расположен в Закамске по адресу Кировоградская, 70. Это деревянная одноэтажка с мансардой и одним подъездом.

Второй дом находится в центре – по улице Максима Горького, 6. Это аварийный двухэтажный дом. Подрядчик начнет его демонтаж уже завтра, 9 сентября.

Освобожденные от ветхих домов земельные участки можно будет использовать для строительства жилых домов, социальных объектов, обустройства мест отдыха. Это позволит улучшить облик города к празднованию его 300-летия, отмечают в пресс-службе пермской мэрии.