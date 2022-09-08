Подарки для настоящих мужчин: авто-и электроинструменты – за 1 рубль в «Галамарте»

Если выходной прошел с пользой, то и настроение после него отличное: нет ощущения, что зря день потратил. Народный магазин «Галамарт» предлагает свой вариант выгодно провести субботу 10 сентября: здесь пройдет акция «Второй товар за 1 рубль» на авто- и электроинструменты. Можно будет пополнить свои запасы, а девушки смогут купить классные подарки отцу, брату или мужу. Мужчины оценят!

В категории "Электроинструменты" к вашим услугам – аккумуляторные дрели-шуруповерты и отвертки, лобзики, перфораторы, тепловые пушки и многое другое от бренда с русским характером «ЕРМАК».

Яркие инструменты в узнаваемой оранжевой раскраске - надежные помощники для ремонта в городской квартире или на даче. Даже если инструментами вы пользуетесь редко, все равно они должны быть в каждом доме – что называется, на всякий случай: подкрутить шурупы, отрегулировать петли на шкафу, картину повесить.

А для автолюбителей – соответственно, автоинструменты! Отличный вариант подарка, за который вы услышите искреннюю благодарность – это уже готовый комплект профессионального инструмента из высококачественной стали в удобном кейсе для хранения.

Все необходимое – в одном компактном чемоданчике, к тому же инструменты «ЕРМАК» уже давно заслужили одобрение известного российского автогонщика Сергея Карякина: спортсмен регулярно берет товары на тест-драйвы в полевых условиях.

В «Галамарте» вы найдете еще более 7 000 товаров для дома: от текстиля и посуды – до игрушек и гаджетов. На все действуют приятные доступные цены, а дополнительно к ним – каждый день выгодные скидки, акции и распродажи. Добро пожаловать!

Телефон: 8 800 25 000 25;

Сайт: www.galamart.ru

*Акция «Второй товар за 1 рубль» на авто- и электроинструменты действует в розничных магазинах «Галамарт» 10 сентября 2022 г.