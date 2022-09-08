На севере Прикамья пропал 77-летний дедушка

Фото: "Лиза Алерт" Пермского края

6 сентября в поселке Пожва, что в Юсьвинском районе Прикамья, пропал 77-летний Сергей Безгодов. Он ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщают поисковики отряда «Лиза Алерт» Пермского края.

Особые приметы пропавшего:

- рост 158 сантиметров;

- худощавое телосложение;

- светло-русые короткие волосы;

- серо-зеленые глаза.

Был одет в темно-зеленый камуфляж, коричневые резиновые сапоги и камуфляжную фуражку с козырьком. С собой была плетеная корзинка.

Пропавший нуждается в медицинской помощи. Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении пожилого мужчины, просят сообщить в полицию.

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