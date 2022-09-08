Строить новую спортивную арену в Перми начнут уже в сентябре

Макет будущей многофункциональной спортивной арены

Строить новую спортивную арену в Перми начнут уже в этом сентябре. Об этом ТАСС на площадке Восточного экономического форума сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Сейчас, по словам краевого главы, заканчивается процесс обсуждения по финансированию проекта с банками. Даже без федеральной поддержки власти региона хотят начать строительство объекта уже в этом сентябре.

Большой спорткомплекс на 10,5 тыс. зрителей хотят построить по улице Локомотивной до 2025 года. Предварительная стоимость строительства - 19,5 млрд руб. Площадь будущей арены - 74 тыс. квадратов. Ее появление позволит Перми проводить любые соревнования и мероприятия международного уровня.

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