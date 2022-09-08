Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Заседание Ленинского районного суда города Перми, где рассматривали продление меры пресечения бывшего чиновник, состоялось 6 сентября, во вторник. Рассмотрев ходатайство следователя, суд принял решение о ее продлении. Это значит, что экс-депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу по-прежнему можно выходить из дома только в магазин, к врачу и на вечерние прогулки.
Ограничения на перемещения экс-чиновника, напомним, наложены после апрельского дебоша в пермском баре «Наташа», где Телепнев вел себя агрессивно: он бросил в посетителей и работников стакан, ведро для льда и барный стул. Два человека пострадали. Уточним, Александр Телепнев обвиняется в хулиганстве. На всех заседаниях суда присутствует лично.
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