В Прикамье выявили 1 349 новых заражений ковидом

Фото: permkrai.ru

В Прикамье за сутки - плюс 1 349 заражений коронавирусом. Госпитализирован из число новых заболевших - 71 человек, сообщает краевой оперштаб.

Новые заболевшие выявлены в 29 территориях региона. Всего за два с половиной года пандемии в регионе заболело 399 163 человек.

От последствий инфекции за это же время скончались 8 879 человек, двое – за минувшие сутки.

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