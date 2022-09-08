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Общество8 сентября 2022 10:42

В Прикамье выявили 1 349 новых заражений ковидом

Заболевшие обнаружены в 29 территориях края
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье за сутки - плюс 1 349 заражений коронавирусом. Госпитализирован из число новых заболевших - 71 человек, сообщает краевой оперштаб.

Новые заболевшие выявлены в 29 территориях региона. Всего за два с половиной года пандемии в регионе заболело 399 163 человек.

От последствий инфекции за это же время скончались 8 879 человек, двое – за минувшие сутки.

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