В Прикамье выявили 1 349 новых заражений ковидом

Фото: permkrai.ru
В Прикамье за сутки - плюс 1 349 заражений коронавирусом. Госпитализирован из число новых заболевших - 71 человек, сообщает краевой оперштаб.
Новые заболевшие выявлены в 29 территориях региона. Всего за два с половиной года пандемии в регионе заболело 399 163 человек.
От последствий инфекции за это же время скончались 8 879 человек, двое – за минувшие сутки.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru