Педагога пермского колледжа ограбили в день рождения

Фото: УМВД по Перми

Не думала и не гадала преподаватель одного из пермских колледжей, чем завершится ее 34-й день рождения. Вместе с ребенком она шла в поликлинику, по пути просматривая в сотовом нужную информацию. На улице Стахановской яркий мобильник – «Айфон» 12-й модели – привлек внимание не только хозяйки, но и проходящего мимо мужчины. Он выхватил телефон из рук женщины и скрылся в гаражах. Правда, его вскоре задержали – педагог сразу заявила о краже в полицию.

Грабителем оказался 38-летний местный житель. Уже ранее судимый за тяжкие преступления. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств, вот только дорогого телефона (женщина оценила ущерб в 59 тысяч рублей) при нем уже не оказалось: он продал его на запчасти, а деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время отделом дознания Индустриального района Управления МВД России по г. Перми в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», сообщили нам в пресс-службе УМВД России по городу Перми. Сейчас любителю чужих телефонов грозит лишение свободы сроком до 4 лет.

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