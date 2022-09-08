«Т Плюс» готова приступать к подаче тепла в Перми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Готовность объектов Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» к запуску тепла составляет 100%. Энергетики начнут мероприятия по подключению, в первую очередь, объектов социальной сферы, с 9 сентября. Соответствующее постановление № 763 от 06.09.2022г. подписал глава Перми Алексей Дёмкин.

В Перми «Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой 545 социально-культурных объектов. Также энергокомпания подает теплоресурсы для жителей свыше 5,5 тыс. многоквартирных домов, подключение которых к теплу начнется после 19 сентября.

Для надежного прохождения отопительного сезона энергокомпания реализовала комплекс подготовительных мероприятий. В ходе гидравлических испытаний проведена профилактика 2056 км тепловых сетей, проверено оборудование 4 ТЭЦ,29 котельных и 10 насосных станций. От надежного функционирования этого оборудования зависит бесперебойное теплоснабжение жителей.

Также «Т Плюс» обеспечивает замену 71 км теплосетей во всех районах города. Современные трубы в ППУ-изоляции со сроком эксплуатации свыше 25 лет смонтированы на улицах Седова, Солдатова, Рабоче-Крестьянская, Островского, Хрустальная, Звонарева, Старцева, Ушинского, а также в правобережной части города на ул. Каляева, Калинина, Невского, а также ул. Глазовская в микрорайоне Крым.

«Энергетики тщательно подготовились и могут приступать к подаче тепла клиентам в Перми. Важно помнить, что начало отопительного сезона – постепенный процесс, и подключаться будут поочередно разные тепломагистралив разных частях города. Качество отопления будет зависеть, в том числе, от того, как к зиме подготовлены внутренние системы объектов», – отмечает директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.