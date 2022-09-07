С начала года объем вкладов, открытых в Волго-Вятском банке Сбербанка, превысил 1 трлн рублей

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Объем вкладов, отрытых жителями территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка, с начала года превысил 1,1 трлн рублей. Это связано с тем, что Сбер регулярно запускает акции с выгодными ставками по вкладам, предлагая клиентам сохранить свои средства на максимально привлекательных условиях. Также отмечается рост средней суммы открытых вкладов: если в начале года она составляла порядка 345 тыс. рублей, то в 3-м квартале уже более 480 тыс. рублей. При этом более 50% вкладов было открыто в онлайн каналах — в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн.

Пётр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Вклады являются одним из самых популярных инструментов накопления. И Сбербанк традиционно предлагает широкую линейку денежных вкладов, в том числе запуская акции с выгодными условиями. Также нам важно давать нашим клиентам возможность выбрать удобный способ взаимодействия с банком. И сегодня мы отмечаем, что каждый второй вклад жители открывают дистанционно, что это вполне объяснимо – это позволяет сохранить самый ценный ресурс человека — время».

Также напомним, что с 29 августа Сбер запустил новый промовклад «Лучший процент» с максимальной ставкой 7,5% годовых. Размер ставки по вкладу зависит от суммы, истории сбережений клиента в Сбербанке за последние три месяца и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка). Вклад открывается на срок пять месяцев. Проценты начисляются в конце срока окончания вклада.

Оформить его могут и новые клиенты, и те, у кого уже есть или были вклады в Сбере. Минимальная сумма для открытия составляет 100 тыс. рублей, максимальная — ничем не ограничена. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) не предусмотрено до окончания срока действия договора.

Вклад можно оформить в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн, а также в отделениях банка.

Подробнее о вкладе — на сайте банка.