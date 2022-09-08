В Пермский край идет бабье лето

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По предварительному прогнозу Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на следующей неделе в край придет традиционное бабье лето. Правда, оно будет недолгим – всего 4 дня. Воздух в эти дни прогреется до +15…+19 градусов. В общем, ждем, а там, глядишь, небесная канцелярия смилуется и продлит нам теплые денечки еще на недельку.

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