Министр природы РФ приедет в Прикамье для решения экологических проблем

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

О грядущем визите министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Важная встреча с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Заручились поддержкой в борьбе с уссурийским полиграфом – жуком-вредителем, который распространился в наших лесах. Перенимаем опыт других регионов для решения проблемы. Договорились, что Александр Александрович в ближайшее время посетит Пермский край, чтобы на месте обсудить проблему изливов шахтных вод в Кизеловском угольном бассейне, - написал Дмитрий Николаевич, подводя итоги второго дня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Напомним, в 1996 году из-за нерентабельности в Кизеловском угольном бассейне началась реструктуризация 36 шахт. Через год предприятие ликвидировали. В 2002-м угольный бассейн полностью прекратил добычу угля. Сегодня вся территория признана зоной экологического бедствия. Ее главные проблемы – загрязненная почва, вода и воздух.

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