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Общество7 сентября 2022 17:30

Пермяк попал на скамью подсудимых за распространение детской порнографии

26-летний мужчина занимался незаконным бизнесом несколько лет
Екатерина Яганова

Житель Пермского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

На протяжении нескольких лет 26-летний мужчина покупал в интернете, а потом там же и продавал фото и видеозаписи с порнографическими изображениями детей младше 14 лет. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю, прокурор обвинительное заключение утвердил. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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