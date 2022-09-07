Трудинспекция Прикамья призвала Triumph и «Ситилинк» соблюдать права работников

Фото: архив "КП"

Государственная инспекция труда в Пермском крае ведет оперативный мониторинг по соблюдению трудовых прав работников. В ходе работы магазинам Triumph и ООО «Ситилинк» выдали предостережения о недопустимости нарушений в сфере труда. А также разъяснили, что организация всегда должна соблюдать требования трудового законодательства РФ: при введении неполного рабочего дня, объявлении простоя, предоставлении отпусков без сохранения зарплаты, сокращении, приостановке и ликвидации производства.

В противном случае предусмотрен административный штраф до 70 тысяч рублей и дисквалификация руководителя организации на срок до 3 лет.

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