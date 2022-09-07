Пермский край и СберЗдоровье будут совместно внедрять новые цифровые технологии в здравоохранении

Правительство Пермского края и компания СберЗдоровье заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий в здравоохранении. Документ в ходе VII Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) в присутствии Дмитрия Махонина, губернатора Пермского края подписали Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций Прикамья и Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, который входит в Индустрию здоровья Сбера.

В рамках соглашения стороны намерены совместно развивать и внедрять в крае цифровые медицинские сервисы, в том числе на основе телемедицинских технологий, которые позволят предоставить населению качественные и доступные решения для управления здоровьем, а врачам и медицинским экспертам — принципиально новые возможности диагностики, лечения и мониторинга различных заболеваний.

Как отметил министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин, внедрение и расширение подобных электронных сервисов и телемедицины дает возможность более рационально организовывать контроль состояния пациентов.

Директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Дмитрий Домарев подчеркнул, что сотрудничество принесет пользу жителям Пермского края.

«Дистанционный мониторинг помогает отслеживать и сохранять показатели здоровья пациентов, видеть всю историю без посещения медучреждений. В рамках программы врач оперативно получает данные о критических показателях пациентов и может оказать им своевременную помощь. Уверены, что внедрение дистанционного мониторинга в Пермском крае поможет жителям региона более качественно следить за своим здоровьем», – отметил Дмитрий Домарев.