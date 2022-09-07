В Перми реставрируют надпись «Мотовилихинский район»

Фото: администрация Перми

Основание и сами буквы надписи специалисты сняли еще вчера. Их очистят от старой краски и покроют новой, поэтому формат и вид надписи останутся прежними: буквы будут серого цвета с тыльной стороны и красного со стороны въезда в район. А вот основание, по сообщению администрации Мотовилихинского района Перми, будут менять на новое.

– Жители просили обновить въездную стелу, эта надпись уже в скором времени заиграет новыми красками. Все задания подрядчику, содержащему району, даны, – рассказал глава администрации Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич.

Фото: администрация Перми

Уточним, что работы по обновлению, а также облагораживанию зеленой изгороди вокруг стелы завершатся до 1 октября.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru