Пять школ Прикамья стали обладателями краевого гранта

Фото: permkrai.ru

Сегодня в школе № 6 г. Перми состоялась презентация профильных медицинских классов.

- В учреждение поставлено специализированное оборудование для отработки навыков первой медицинской помощи, тренажеры и цифровые лаборатории. Все это поможет нашим детям сразу окунуться в ту атмосферу, которая станет прообразом их будущей профессии, – рассказала глава регионального Министерства образования и науки Раиса Кассина.

Новое оборудование, а это более 120 наименований, - также поступило в медклассы лицея № 2 города Перми, гимназию № 3 г. Кудымкара, гимназию № 1 г. Соликамска и школу № 8 г. Березников. Каждое образовательное учреждение получило на допоснащение по 14 миллионов рублей.

Медицинские классы в школах – уникальный проект, что стартовал в Прикамье в 2012 году. Он нацелен в первую очередь на подготовку кадров в сфере здравоохранения.

- Кадровый дефицит в медицинской сфере надо решать системно, - неоднократно отмечал глава региона Дмитрий Махонин. - Необходимо выстроить цепочку: школа – колледж – вуз – медучреждение. Это поможет ребятам уже в подростковом возрасте определиться с будущей профессией, готовиться к учебе в университете и заранее знать, что для них есть рабочие места в поликлиниках и больницах по всему Прикамью.

Уточним, каждая школа, где внедряется профориентационная инициатива, может участвовать в конкурсе на приобретение специализированного оборудования для отработки практических навыков и проведения научно-исследовательских проектов за счет средств краевого и местного бюджетов – заявки Министерство образования и науки Пермского края принимает до 1 октября.

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