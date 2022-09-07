Пропавшая 47-летняя пермячка найдена живой

Фото: архив "КП"

Пропавшая неделю назад 47-летняя Наталья Нагибина найдена живой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Где все это время пропадала женщина и почему не выходила на связь – поисковики не рассказывают. Главное другое – женщина жива и здорова.

Напомним, 1 сентября 47-летняя Наталья, проживающая в Кировском районе Перми, уехала на работу. После того, как перестала выходить на связь, ее родственники забили тревогу. 6 сентября к поискам подключились поисковые отряды и сегодня, 7 сентября, поисковики сообщили радостную весть - женщину нашли живой.

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