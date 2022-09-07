В пермских школах появились медицинские классы

Фото: администрация Перми.

Глава Перми Алексей Дёмкин в своём Telegram-аккаунте рассказал о посещении медицинского класса, который открылся в школе №6, такой же класс оборудовали и в лицее№2.

Теперь у пермских старшеклассников появилась возможность получить основы медицинского образования, попробовать себя в сфере здравоохранения и выбрать профессию, связанную с медициной.

В рамках краевого проекта в учебные заведения приобрели необходимые тренажёры, медтехнику, реактивы и лабораторные комплексы.

– В классах установлено современное программное обеспечение для изучения тела человека в формате 3D, в инъекционном кабинете школьники смогут попрактиковаться вводить внутримышечно лекарства, – сообщил Глава Перми Алексей Дёмкин в своём Telegram-аккаунте. - На станции оказания первой помощи будущие медики будут тренироваться сердечно-легочной реанимации и оказывать помощь при различных травмах. Есть возможность попробовать себя и в качестве лаборантов. Открытие медклассов позволит решить сразу несколько задач – с одной стороны, мы предлагаем ребятам уникальные профориентационные практики, с другой – готовим новые кадры для поликлиник на перспективу.

НАША СПРАВКА

Краевой проект «Профильные медицинские классы» реализуется в Прикамье с 1 сентября прошлого года по инициативе главы Пермского края Дмитрия Махонина. Учащиеся старших классов изучают профильные предметы по теме лечебного дела под кураторством преподавателей ведущих вузов Перми и практикующих врачей. Губернатор неоднократно отмечал, что открытие медклассов позволит решить сразу несколько задач в отрасли здравоохранения Прикамья: это поможет ребятам уже в подростковом возрасте определиться с будущей профессией, готовиться к учебе в университете и заранее знать, что для них есть рабочие места в поликлиниках и больницах по всему Прикамью.