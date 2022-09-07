Губернатор Пермского края рассказал, что будет на месте зоопарка, когда он окончательно переедет

Дмитрий Махонин. Фото: permkrai.ru
Глава Прикамья – один из цитируемых политиков нынешнего Восточного экономического форума - 2022. Уже в первый день он сделал несколько знаковых заявлений. В том числе Дмитрий Махонин назвал окончательный срок переезда пермского зоопарка с территории бывшего архиерейского кладбища епархии на новое место в микрорайоне Нагорный: к 2023 году все работы, начатые в октябре-ноябре, должны завершиться.
Рассказал губернатор и о том, что будет с территорией, где сейчас находится зоопарк.
- Подготовка проектно-сметной документации по реновации уже на финальной стадии. Там будет две части – мемориальная и яблоневый сквер. Мемориальную часть должны сохранить, поскольку там до революции были похоронены наши знаменитые горожане, например, члены семьи Дягилева.
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