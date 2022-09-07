Пермский музей современного искусства снова ждет переезд

Фото: Музей современного искусства PERMM/ВКонтакте
В 2023 году музей современного искусства отпразднует новоселье. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
- Есть отличное здание, которое мы приспособим под него, - сказал глава региона.
Правда, не уточнил, о каком именно здании идет речь.
Напомним, грядущий переезд будет вторым в жизни музея. Изначально он располагался в здании пермского Речного вокзала (был открыт в 2008 году), откуда переехал в «спальник» возле «Мотовилихинских заводов».
На сегодня PERMM является крупным государственным музеем российского искусства XX–XXI веков. Выставочный фонд насчитывает около 1,5 тыс. единиц хранения. На площадке музея в том числе проходят масштабные международные проекты.
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