Как накопить на пенсию: Рекомендации от Сбера

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Главное преимущество банковского вклада — гарантированный процент на весь срок действия. Вы можете открыть один из своих вкладов специально под будущие накопления на пенсию. По мере истечения срока действия он будет автоматически продлеваться. Рассказываем, как можно накопить на пенсию и почему лучше начинать этот процесс как можно раньше.

Зачем откладывать на пенсию заранее

Позаботиться о своём будущем можно и нужно прямо сейчас, начав откладывать деньги, которые позволят вам максимально сохранить полноценную жизнь на пенсии. Чем раньше начнёте, тем больше вам удастся накопить. И тем меньше при этом будет нагрузка на ваш текущий домашний бюджет. Рассмотрим наиболее распространённые инструменты накоплений на пенсию:

Вклад в пенсию в виде депозита

Главное преимущество банковского вклада — гарантированный процент на весь срок действия. Вы можете открыть один из своих вкладов специально под будущие накопления на пенсию. По мере истечения срока действия он будет автоматически продлеваться. Для пенсионного вклада можно выбрать вариант получения процентов в конце срока действия — обычно по таким депозитам у банков доходность чуть выше.

В момент выхода на пенсию вы можете забрать всю сумму вклада вместе с процентами. Есть возможность забрать только проценты, а сам вклад открыть на новых условиях: с выплатой процентов каждый месяц. В таком случае вклад будет давать регулярную прибавку к вашей пенсии после достижения вами пенсионного возраста.

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Какой бы способ копить на пенсию вы ни выбрали, главное правило — откладывать регулярно и начинать как можно раньше. Наиболее оптимальный вариант — использовать разные инструменты накоплений.

Имея постоянную официальную работу, вы зарабатываете себе гарантированную пенсию от государства за счёт отчислений работодателя в Пенсионный фонд России. А долгосрочные личные накопления помогут сформировать прибавку к этой пенсии и поддерживать достойный уровень жизни после завершения трудовой карьеры.