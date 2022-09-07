Алексей Дёмкин провел штаб по подготовке к отопительному сезону

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже с этой пятницы, 9 сентября, в детские сады, школы и больницы, а также учреждения культуры и спорта Перми начнут подавать тепло. В жилых домах отопление будут включать с 19 сентября. Накануне старта отопительного сезона Глава Перми Алексей Дёмкин провел заседание штаба, где заслушал доклады руководителей профильных ведомств и глав районов о готовности города к зиме.

– Традиционно не ждем нормативную пятидневку с температурой ниже +8 градусов. В городе установилась довольно холодная погода, поэтому необходимо начинать запуск тепла уже сейчас, особенно в социальные объекты. Учитывая рельефность нашего города, обычно процесс запуска тепла занимает 2-3 недели, – обозначил Глава Перми Алексей Дёмкин.

Напомним, по словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сейчас основная задача – приложить необходимые усилия, чтобы отопительный сезон прошел без крупных аварий и длительных отключений.

Как сообщили в департаменте ЖКХ Перми, общая готовность города к зиме на данный момент составляет 99 процентов, подготовлены все тепловые сети, котельные и ЦТП.

Отдельное внимание было уделено подготовке тех домов, в которых проводится капитальный ремонт. С понедельника, 12 сентября, при районных администрациях начнут работу «горячие линии» по вопросам подачи тепла в объекты соцсферы. Номера телефонов будут опубликованы дополнительно.