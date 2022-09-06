Просто о финансах: оплата по QR-коду

Фото: sberbank.ru

Безналичные платежи — удобный, быстрый и надежный способ расчетов как для бизнеса, так и для клиентов. Именно поэтому безналичные способы оплаты стали более популярны, чем оплата наличными.

Многие из нас оплачивают квитанции за ХКЖ через онлайн-банк, кто-то перечисляет контрагентам деньги с расчетного счета, но самым массовым и популярным «безналичным» способом оплаты является оплата банковской картой. Но и здесь за последние годы произошли стремительные изменения.

Раньше мы платили самими банковскими картами и довольно быстро привыкли к этому способу оплаты. Затем смартфоны с функцией NFC заменили нам пластиковые карты. А сейчас для безналичной оплаты достаточно иметь любой смартфон и любую банковую карту Сбербанка.

Сейчас широкую популярность набирает оплата товаров и услуг с помощью QR-кода от Сбербанка – сервиса SberPay QR. Суть этого метода оплаты в том, что в магазине вы можете отсканировать камерой специальный QR-код от Сбербанка, перейти в Сбербанк Онлайн и подтвердить оплату. В некоторых магазинах вам могут предложить сгенерировать QR-код в приложения Сбербанк Онлайн и считать его кассовым сканером. В обоих вариантах вы можете выбрать с какой карты Сбербанка хотите совершить оплату как с дебетовой, так и с кредитной карты.

По длительности процесс занимает времени меньше, чем время, которое вы потратили на прочтение предыдущего абзаца. И при этом SberPay QR является абсолютно безопасным способом оплаты: Ваш персональный QR-код в Сбербанк Онлайн при каждой оплате обновляется, а когда сканируете QR-код продавца, вы видите, кому платите.

И еще одним несомненным преимуществом оплаты через SberPay QR от Сбербанка является начисление бонусов СберСпасибо как и при оплате банковской картой.