Открытие Авто»: рост авторынка в сентябре продолжится, продажи составят 44-45 тысяч машин

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Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали результаты российского авторынка по итогам августа 2022 года.

Двузначная отрицательная динамика, превышающая 60% относительно прошлого года, сохраняется. Тем не менее продажи новых автомобилей за последний месяц лета оказались почти на 30% выше по сравнению с июлем текущего года. Таким образом, восстановление авторынка наблюдается третий месяц подряд.

Позитивную повестку авторитейла формирует раскручивающийся маховик госпрограмм, наращивание производства на АвтоВАЗе, увеличение кредитных сделок и крупные поставки китайских марок корпоративным заказчикам. В числе отрицательных факторов – иссякающие запасы новых автомобилей иностранных брендов и спад покупательской способности населения на фоне высоких цен. В сентябре можно ожидать дальнейшего роста рынка относительно августа до 44-45 тысяч новых машин.