Театр «У Моста» стал участником премии «Золотой Трезини-2022» со спектаклем «Ирландский герой – гордость Запада» в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации»!
Голосование, призванное определить обладателя Premio del Pubblico («Приза зрительских симпатий») Пятой международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини», проходит по 1 ноября 2022 года.
Рассказываем, как можно поддержать наш театр:
- Заходите по ссылке https://www.goldtrezzini.ru/nominees/ireland/;
- Голосуйте, кликнув по значку «палец вверх» в конце страницы;
- Появится всплывающее окно с просьбой ввести ваш email-адрес;
- Пройдите по ссылке в полученном вами письме, чтобы подтвердить ваш голос;
- Убедитесь, что ваш голос принят – количество голосов отображается справа от значка "палец вверх";
- Повторное голосование с одного email-адреса невозможно.