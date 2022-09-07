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Общество7 сентября 2022 12:30

Театр «У Моста» стал участником премии «Золотой Трезини-2022»

Пермяки могут поддержать наш театр в голосовании
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Театр «У Моста» стал участником премии «Золотой Трезини-2022» со спектаклем «Ирландский герой – гордость Запада» в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации»!

Голосование, призванное определить обладателя Premio del Pubblico («Приза зрительских симпатий») Пятой международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини», проходит по 1 ноября 2022 года.

Рассказываем, как можно поддержать наш театр:

- Заходите по ссылке https://www.goldtrezzini.ru/nominees/ireland/;

- Голосуйте, кликнув по значку «палец вверх» в конце страницы;

- Появится всплывающее окно с просьбой ввести ваш email-адрес;

- Пройдите по ссылке в полученном вами письме, чтобы подтвердить ваш голос;

- Убедитесь, что ваш голос принят – количество голосов отображается справа от значка "палец вверх";

- Повторное голосование с одного email-адреса невозможно.