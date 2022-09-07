300-летие Перми отметят юбилейными банкнотами

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Юбилейные банкноты будут защищены от подделок, как и действующие деньги. Их отпечатают на спецбумаге - с водяными знаками и защитными волокнами, только без свечения в ультрафиолете.

Что еще известно о «юбилейном заказе»: размер купюры строго оговорен – 150 на 65 мм, серийный номер будет меняться. Из надписей обязательны - «1723», «2023», «Пермь», «300 лет». К изображениям с обеих сторон тоже есть рекомендации: объекты культурного наследия, памятник Татищеву, герб города в исторической ретроспективе – и это еще не весь перечень. Конечный результат будут согласовывать по представленным эскизам.

Всего администрация Перми намерена получить 10 тысяч сувенирных банкнот. Отпечатать их должны в период с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023-го. Исполнитель заказа будет известен по итогам электронного аукциона, который пройдет на следующей неделе – 16 сентября. Согласно тендерной документации, стартовая стоимость заказа – 1,41 млн рублей.

Использовать псевдо-купюры будут при проведении представительских мероприятий, а также посвященных 300-летию столицы Прикамья.