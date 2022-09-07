В Пермском крае сотрудники МЧС почтут память Евгения Зиничева

Евгению Зиничеву было 55 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 сентября будет ровно год с трагической гибели министра МЧС России. Во всех подразделениях Главного управления МЧС России по Пермскому краю личный состав почтит память Героя Российской Федерации генерала армии Евгения Николаевича Зиничева минутой молчания, а также возложением цветов к мемориалу.

- Евгений Николаевич – был профессионалом высочайшего класса, кадровым офицером, человеком чести и долга! На примере героического поступка Евгения Николаевича будет воспитываться молодое поколение, курсанты и офицеры всех силовых структур и ведомств, различных родов войск! Мы чтим память о нем, которая будет жить вечно! – подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю полковник внутренней службы Александр Урусов.

Напомним, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Красноярском крае при исполнении служебных обязанностей – присутствовал на межведомственных учениях в Арктической зоне. Он бросился со скалы в надежде спасти сорвавшегося вниз известного кинорежиссера Александра Мельникова, который сопровождал генерала в поездке. Травмы обоих оказались несовместимыми с жизнью. Зиничеву посмертно присвоено звание Героя России.

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