На стройке СК «Энергия» начался монтаж каркасов

Фото: Минстрой Пермского края

Стартовали работы по монтажу каркасов для здания спорткомплекса «Энергия» в Перми. Об этом сообщает краевой Минстрой. Так, устройство металлического каркаса выполнено уже на 10%, а монолитного железобетонного – на 15 %.

Параллельно идут работы по установке подпорных стен и колонн подвала и первого этажа. А еще на сегодня полностью завершено устройство свайного фундамента.

Кстати, металлоконструкции для каркаса делает Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ). Завод произвел и поставил 650 тонн металлических каркасных элементов, что необходимы для строительства нового комплекса и 25-метрового бассейна. Самая большая часть заказа – более 330 тонн – приходится на конструкции для универсального спортивного зала.

Напомним, СК «Энергия» возводится почти в самом центре Перми – по улице Советской, 100. Площадь будущего строения составит 17 тыс. квадратов. Стройка стартовала в январе 2022 года. Подрядчик – пермская компания «Стройуниверсал-Парма». Завершить работы планируется в декабре 2023 года. Стоимость контракта составила 1,8 млрд руб.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что проект является одним из приоритетных к 300-летию Перми. На финише стройки это будет масштабный и уникальный для жителей города спортивный комплекс, где можно будет заниматься разными видами спорта.

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