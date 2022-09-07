Администрация края и СберЗдоровье будут вместе развивать телемедицину в регионе

Фото: permkrai.ru

Пермский край и СберЗдоровье будут внедрять новые цифровые технологии в здравоохранении. Благодаря соглашению, заключенному на площадке Восточного экономического форума, жители края смогут онлайн следить за изменениями в состоянии своего здоровья и получать консультации врачей.

Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, документ в присутствии краевого главы Дмитрия Махонина подписали глава краевого Минэка Эдуард Соснин и Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье.

«В рамках соглашения наш регион поучаствует в пилотном проекте СберЗдоровья по направлению телемедицины. В пандемию мы запустили проект удаленного мониторинга состояния пациентов в высокими кардиорисками. Он получил высокую оценку на федеральном уровне. Теперь мы рассчитываем усилить эту систему другими методами и элементами дистанционной диагностики и консультирования, а в случае успеха – масштабировать проект, чтобы медицинская помощь стала удобнее и доступнее для жителей», - поделился Дмитрий Махонин.

Программа, разработанная СберЗдоровье, дает новые возможности для контроля состояния пациента. Врач дает ему рекомендации с какой частотой и регулярностью ему надо измерять давление. Робот-помощник собирает данные об измерениях показателей пациента и сохраняет их в электронный дневник. Такой мониторинг позволяет врачу оперативно реагировать на изменения в состоянии пациентов. Если показатели выше или ниже нормы, то врач сам инициирует общение с пациентом, оказывает оперативную помощь.

«Возможность улучшить качество и объем оказываемой медицинской помощи хроническим больным – диабетикам, гипертоникам и всем тем, кому требуется постоянное наблюдение за своим состоянием, определяется своевременностью консультации. Благодаря этому можно предотвратить инфаркт или инсульт и фактически спасти жизнь. Мы предполагаем, что при помощи онлайн-сервиса СберЗдоровье мы поможем и врачу, и пациенту идти по пути достижения максимального качества жизни», – поделилсь глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.

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