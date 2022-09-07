«Т Плюс» начинает отопительный сезон в Краснокамске

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Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» начинают поэтапное подключение к отоплению объектов социальной сферы в Краснокамске. Соответствующее постановление № 735 от 06.09.2022г. подписал глава города Игорь Быкариз.

Энергетики постепенно обеспечат теплом 65 социальных объектов и 360 многоквартирных домов Краснокамска. Сейчас тепловая инспекция Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» принимает заявки от бюджетных учреждений на подачу теплоносителя. Дополнительно проверяется заполнение внутренних систем в социально-культурных объектах. Процесс контролируется администрацией города.

«Учитывая погодные условия, теплоэнергетики заранее начали разворачивать оборудование для подачи отопления в объекты социальной сферы. Качество нагрева помещений напрямую зависит от подготовки внутридомовых сетей, за которую отвечают управдомы», – отметил начальник района Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Гуляев.

В ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок энергетики «Т Плюс» провели гидравлические испытания 124 км теплосетей Краснокамска. Благодаря этому своевременно выявлены и устранены дефекты на изношенных участках теплосетей. Также обновлено 0,5 км тепловой магистрали на Комсомольском проспекте. Новые трубы в современной ППУ-изоляции позволят повысить надежность обеспечения теплом и горячей водой жителей в отопительном сезоне 2022-2023 годов.