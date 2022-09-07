В общекомандном зачете Пермского международного марафона первое место заняли лукойловцы

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В общекомандном зачете юбилейного, пятого Пермского марафона нефтяники заняли первое место. 250 сотрудников Группы компаний «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае вышли на старт, посвятив свой забег Равилю Маганову – одному из основателей ЛУКОЙЛа, выдающемуся нефтянику и ученому. Команда лукойловцев стала самой большой корпоративной командой и приняла участие во всей программе марафона, выступив на дистанциях 42,195 км, 21,098 км, 10,550 км, 5 км и 3 км.

Напомним, впервые международный марафон прошел в Перми 2 сентября 2017 года. В нем приняли участие 5500 человек, за которыми наблюдали 24 тысяч зрителей и болельщиков. Марафонцы приехали из 12 стран, 28 российских регионов и 184 городов.

В этом году в самом массовом спортивном мероприятии Прикамья участвовало рекордное количество спортсменов – 12 тысяч из 350 городов России и Белоруссии. Благодаря сертифицированной по международным стандартам трассе результаты, полученные во время марафона, можно предъявлять и для сдачи норм ГТО, и для получения спортивных разрядов и званий.

Компания «ЛУКОЙЛ» традиционно является генеральным партнером Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Пермский марафон», а сотрудники – постоянными участниками забега.