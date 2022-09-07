Реконструкцией Большого Савино займется АО «Стройтрансгаз»

Международный аэропорт Пермь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Реконструировать инженерные сооружения аэропортового комплекса в Большом Савино будет с АО «Стройтрансгаз». Об этом сообщает Business Class.

Организация так и осталась единственным участником закупки. Конкурс проводило федеральное учреждение «Ространсмодернизация». Подрядчик получит 1,017 млрд руб.

Пройдут строительно-монтажные работы в 2022-2023 годы. Согласно ТЗ, их проведут поэтапно и без закрытия аэропорта на ремонт.

«Стройтрансгаз» уже была подрядчиком на этом объекте. Тогда стоимость контракта составляла 522 млн руб., работ по нему выполнили менее чем на половину суммы. Летом 2021 года по инициативе заказчика соглашение расторгли. Причиной назвали нарушение сроков реконструкции и претензии к качеству», - отмечает издание.