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Происшествия7 сентября 2022 8:40

В Пермском крае Mercedes сбил 9-летнего мальчика

С множественными травмами мальчика увезли в больницу
Виктор Правдин
Фото: Плохие Новости/ВКонтакте

Фото: Плохие Новости/ВКонтакте

В воскресенье, 4 сентября, в ДТП в Добрянском районе серьезно пострадал школьник. Как сообщили "КП-Пермь" в ГИБДД по Пермскому краю, в 11:35 на 54 километре автодороги Пермь-Березники 42-летний водитель Mercedes сбил 9-летнего мальчика.

- По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП школьника с множественными травмами госпитализировали в медицинское учреждение. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.

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